Schillaci, 'mancano i medici per alcune specializzazioni'

"Più che in numero assoluto mancano i medici per alcune specializzazioni. Nella nuova legge di bilancio c'è uno stimolo per chi sceglie le professioni mediche meno richieste, ma occorre fare anche un lavoro culturale, bisogna far capire a chi si laurea in medicina che ci sono delle specialità come la radioterapia e l'anatomia patologica che sono fondamentali per la lotta ai tumori e sono oltretutto discipline piene di tecnologia e di innovazione e quindi bisogna far sì che i giovani li apprezzino ulteriormente".

Così il ministro alla salute Orazio Schillaci oggi in visita al centro di Protonterapia a Trento.

"Se mancano medici, e mancheranno per i prossimi due o tre anni, è per una sbagliata programmazione, ma se si guardano i dati Ocse che si riferiscono a 39 Paesi al mondo, si vede che il numero dei medici in Italia non è così basso, ma che mancano medici per alcune specializzazioni", ha ribadito Schillaci.

"Il centro di Protonterapia, e questo è un centro importante perché è totalmente pubblico, ha dei costi", ha sottolineato il ministro. "Per offrire a tutti i malati la protonterapia, bisogna investire in prevenzione e far sì che nel futuro ci siano meno malati", ha aggiunto.



