Minaccia l'ex compagna con una pistola, divieto di avvicinamento

A Bolzano è stato disposto il divieto di avvicinamento per un cittadino tunisino di 36 anni nei confronti della sua compagna che aveva minacciato con una pistola. Qualche giorno fa, la donna, una cittadina marocchina coetanea dell'ex convivente, aveva sporto una denuncia circostanziata nei confronti del tunisino, al quale nel recente passato era stata legata da una relazione sentimentale.

La vittima aveva riferito come sin dall'inizio del loro rapporto l'uomo avesse mantenuto un atteggiamento violento nei suoi confronti, alzando spesso le mani ed arrivando anche a minacciarla di morte davanti ai figli. Dopo che la donna ha trovato il coraggio di uscire dalla spirale di violenza, con la conseguente decisione di lasciare il suo aguzzino e di denunciarlo alla Polizia la situazione, negli ultimi giorni, si era ulteriormente aggravata: l'uomo, infatti, non rassegnato per come le cose si stavano evolvendo a suo sfavore, ha nuovamente avvicinato la vittima, arrivando addirittura a minacciarla con una pistola.

A seguito della denuncia della vittima il Gip di Bolzano ha pertanto deciso di emettere un'Ordinanza Cautelare che prescrive all'uomo il divieto di avvicinarsi alla ex compagna ed ai suoi familiari a meno di 500 metri. Nella giornata di ieri, pertanto, gli Agenti della Squadra Mobile di Bolzano hanno provveduto ad eseguirla, applicando inoltre al persecutore il cosiddetto "braccialetto elettronico", al fine di controllare in tempo reale gli spostamenti di quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha disposto nei confronti di costui la revoca del permesso di soggiorno, per poter poi procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Il Tunisino ha a proprio carico specifici precedenti di penali e/o di Polizia per delitti quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minacce ed atti persecutori nei confronti della ex compagna.



