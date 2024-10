Un espulsione dopo una rissa a Bolzano

La squadra volante della questura di Bolzano è intervenuta la scorsa notte per una violenta rissa tra due uomini in via Volta. Uno dei due è risultato irregolare sul territorio nazionale, già espulso in passato e con numerosi precedenti. L'uomo, un cittadino tunisino di 34 anni, è stato così arrestato e accompagnato al Cpr di Ponte Galeria a Roma da dove sarà rimpatriato.

"E' fondamentale che i provvedimenti di Espulsione vengano resi effettivi con il concreto allontanamento dal contesto urbano di quanti, irregolarmente presenti in Italia, vivono sistematicamente con i proventi di attività criminali - ha evidenziato il Questore Paolo Sartori -. Questo genere di attività di Polizia di Sicurezza a contrasto della immigrazione clandestina è finalizzato ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA