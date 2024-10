Teatro stabile Bolzano, il sindaco e Paolo Fresu testano Ēk

Si chiama Ēkhō ed è un'installazione realizzata dal Teatro Stabile grazie al sostegno del Comune di Bolzano che permette al pubblico di visualizzare graficamente le reazioni di chi si immerge nell'ascolto di un brano musicale. Ēkhō permette al pubblico di testare la tecnologia utilizzata per lo spettacolo "kind of Miles" per alcuni video che accompagnano lo spettacolo. Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi nel pomeriggio ha potuto testare Ēkhō con la musica dal vivo di Paolo Fresu.

Ēkhō è nata da una ricerca frutto della collaborazione tra la Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano e i new media artist dello spettacolo Marco Usuelli e Alexandre Cayuela.

Se in "kind of Miles" le emozioni e i suoni prendono forma e movimento, chi si siederà sullo sgabello di Ēkhō indossando dei sensori, potrà visualizzare sul monitor un tracciato colorato che traduce graficamente la variazione dei segnali biometrici durante l'ascolto di un brano musicale… registrato o dal vivo.

Ēkhō accompagnerà lo spettacolo "kind of Miles" nelle principali tappe del tour nazionale, informa il Comune di Bolzano.



