Scuola: in Alto Adige il lunedì prima di un festivo ora è ponte

In Alto Adige le scuole d'ora in poi restano chiuse di lunedì, se il giorno seguente è un festivo. Si tratta di un regalo di Natale per i 75.000 alunni e studenti della Provincia autonoma , visto che il primo 'ponte' sarà il 23 dicembre. Le vacanze di Natale nelle scuole con 5 giorni di insegnamento inizieranno così già sabato 21 dicembre e dureranno fino a martedì 7 gennaio. Il 'ponte' finora scattava solo per i venerdì dopo un festivo, ricorda il quotidiano Dolomiten. E' atteso per oggi il via libera del Consorzio del Comuni alla delibera della Giunta provinciale che applica questa regola anche per i lunedì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA