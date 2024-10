L'orso a cui è stato messo il radiocollare in Trentino è M91

È M91 l'orso che è stato dotato di radiocollare a Cavedago, in Trentino, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre scorsi. Lo confermano le analisi genetiche della Fondazione Edmund Mach.

L'orso - ricorda la Provincia di Trento in una nota - era stato catturato con una trappola tubo a Cavedago per poi essere radiocollarato e rilasciato in natura. È lo stesso esemplare che lo scorso aprile si era reso protagonista di un inseguimento a un uomo nei boschi di Molveno. I tecnici all'epoca avevano raccolto tracce e campioni che, in seguito all'analisi del dna, avevano permesso di risalire all'identità dell'animale. Nel frattempo era stata intensificata l'attività di monitoraggio ed erano state collocate alcune trappole per la cattura: in una di queste è entrato un orso maschio che la genetica conferma essere M91.

M91 è il terzo orso munito di radiocollare in Trentino: oltre a lui sono munite di radiocollare le femmine F7 e F89.





