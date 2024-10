Giunta Trento, approvato bando per contribuiti prima casa

La Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando ed i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati all'acquisto della prima casa da parte di giovani, giovani coppie e famiglie numerose. Il bando, presentato in conferenza stampa, prevede lo stanziamento di oltre 6,1 milioni di euro tra il 2024 e il 2025.

"Apriamo il bando in anticipo rispetto al preventivato e con risorse superiori a quanto previsto in bilancio. Ci rivolgiamo a giovani e giovani coppie per privilegiare l'uscita dalla casa dei genitori e favorire l'avvio del proprio percorso di vita.

Abbiamo previsto un Icef non troppo basso per andare incontro alla situazione attuale e per evitare di escludere una classe media che fatica oggi a portare avanti iniziative onerose", ha spiegato in conferenza stampa, l'assessore alle politiche per la casa, Simone Marchiori.

La misura, rivolta a chi ha stipulato un contratto preliminare di compravendita o ha acquistato la prima casa di abitazione a partire dal 1/o luglio 2024 ad un prezzo minimo di 30.000 euro, si propone inoltre di sostenere l'acquisto di abitazioni disabitate o da restaurare. I destinatari sono giovani single con meno di 40 anni, che potranno beneficiare di un contributo di 20.000 euro, coppie (sempre con età inferiore ai 40 anni, anche conviventi), che invece potranno accedere a un finanziamento di 25mila euro. Inoltre, potranno richiedere un contributo di 30.000 euro le famiglie composte da almeno tre figli.

Per accedere all'agevolazione i richiedenti devono avere la residenza anagrafica sul territorio provinciale da almeno due anni, una condizione economico-patrimoniale (Icef) non superiore a 0,49 e non devono essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative con riferimento ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Non si tiene conto di quest'ultimo requisito per la famiglia numerosa già proprietaria di altra unità abitativa non idonea per dimensioni rispetto alla composizione del nucleo.

Complessivamente vengono stanziati 6.135.000 euro, di cui 1.135.000 per il 2024 e 5 milioni per il 2025. La domanda potrà essere presentate dal prossimo 6 novembre, fino a fine agosto 2025.



