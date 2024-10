Carabinieri smascherano truffa con vendita online di auto usate

I Carabinieri della Stazione di Egna hanno concluso positivamente un'indagine su una truffa nel settore della compravendita online di autovetture, che ha portato alla denuncia di un individuo noto per reati contro il patrimonio. L'indagine è scaturita dalla denuncia di un commerciante d'auto, 55enne di origine bulgara, vittima di una truffa orchestrata attraverso un noto sito di compravendita online per autoveicoli.

La truffa ha preso avvio quando il commerciante ha trovato un'offerta particolarmente vantaggiosa per due autovetture, proposte a un prezzo di mercato estremamente al ribasso. Dopo essersi accordato per l'acquisto tramite l'applicazione WhatsApp, il commerciante ha effettuato due bonifici per un totale di 9.500 euro. Tuttavia, alla data stabilita per la consegna, nessuno si è presentato all'appuntamento che sarebbe dovuto avvenire a Egna e il contatto si è rivelato irraggiungibile.

Grazie all'utilizzo delle tecnologie di tracciamento e al lavoro investigativo dei Carabinieri di Egna, è stato possibile risalire al conto beneficiario, intestato a una persona con precedenti specifici, un settantenne residente nel bergamasco, e identificare i dettagli di chi si celava dietro l'inserzione fraudolenta. I successivi controlli hanno confermato che i veicoli erano regolarmente intestati a terzi, estranei alla vicenda.



