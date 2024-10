Alpinisti in difficoltà sulle Vedrette di Ries, un ferito

Due alpinisti che nel primo pomeriggio si trovavano sul Fensterlekofel nel Gruppo delle Vedrette di Ries in Val Aurina a seguito di una caduta sassi si sono trovati in difficoltà. Uno dei due alpinisti che procedevano in cordata è caduto per alcuni metri, rimanendo aggrappato alla corda. E' rimasto ferito anche se non gravemente. Sono intervenuti il soccorso alpino di Brunico e l'elicottero della Protezione civile 'Pelikan 2' che ha portato il ferito all'ospedale di Brunico.



