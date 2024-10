Rfi, modifiche a circolazione ferroviaria tra sabato e domenica

Dalle 23 del 26 ottobre alle 7 del 27 ottobre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Rovereto e Bolzano e tra le stazioni di Trento e Pergine per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi).

I treni Frecciarossa della relazione Roma - Bolzano vengono limitati a Verona Porta Nuova. I treni del Regionale della linea Trento-Bassano del Grappa sono parzialmente cancellati tra Trento e Pergine. Previsto servizio con bus tra Trento e Bassano del Grappa, con solo servizio in discesa per i viaggiatori già a bordo tra Pergine e Primolano. Tra Pergine e Primolano i treni circolano regolarmente.

I treni del Regionale della linea Bolzano-Bologna Centrale sono parzialmente cancellati. Previsto servizio bus tra Rovereto e Bolzano e i Regionali della linea Verona Porta Nuova-Bolzano sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Rovereto e Trento e tra Trento e Bolzano.

L'orario dei bus - si legge in una nota - può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.



