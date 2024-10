La 4/a Commissione in visita alla Residenza Fersina di Trento

La 4/a Commissione del Consiglio provinciale si è recata in sopralluogo alla Residenza Fersina, che accoglie 274 persone su una capienza massima di 290 con un età media tra i 18 e i 34 anni e per la maggior parte provenienti da Marocco e da Pakistan.

La proposta di visitare la Residenza - si legge in una nota - è stata fatta dal consigliere del Partito democratico del Trentino Paolo Zanella.Hanno preso parte alla visita i consiglieri Maria Bosin del Patt, Paolo Zanella, Andrea de Bertolini, Francesca Parolari e Mariachiara Franzoia del Pd, tutti i consiglieri di Campobase Chiara Maule, Guglielmo Valduga, Michele Malfer e Roberto Stanchina, Daniele Biada di Fratelli d'Italia, Eleonora Angeli della Lista Fugatti e Paola Demagri di Casa Autonomia Gli operatori attivi alla Residenza Fersina sono 20 distribuiti su tre turni, con una frequenza di sei, sette operatori nelle ore diurne e una copertura ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno, ha spiegato il coordinatore Nicola Serra. Tra questi ci sono due mediatori culturali, un operatore legale, un assistente sociale e tre psicologi.

La maggior parte delle persone accolte cerca un'opportunità di inserimento che passa in primo luogo attraverso l'apprendimento della lingua italiana e la ricerca di un lavoro.

Alcune - ha riferito Serra - sono persone con disabilità importanti oppure con disturbi psichiatrici, a volte dipendenti da alcol e stupefacenti o da entrambi.

Il tempo medio di permanenza degli ospiti è di dodici mesi, una media che si abbassa soprattutto per gli abbandoni in fase iniziale. Sebbene gli ospiti siano liberi di andare e venire, nella Residenza c'è l'obbligo di firma con verifica in caso di assenze, soprattutto se prolungate.



