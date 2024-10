Kompatscher, 'a novembre la riforma dell'autonomia in Cdm'

I lavori sulla riforma dello Statuto di autonomia di Alto Adige e Trentino procedono come stabilito. Dopo l'incontro al Dipartimento Affari regionali, presieduto dal ministro Roberto Calderoli, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha parlato di uno scambio costruttivo. "Siamo fiduciosi che i tempi stretti saranno rispettati e che la bozza sarà presentata al Consiglio dei ministri per l'approvazione a novembre, come previsto", ha dichiarato dopo la riunione. Il tavolo tecnico ha iniziato i lavori il 16 ottobre.

La riforma - informa la Provincia - mira a rafforzare l'autonomia dell'Alto Adige e del Trentino e a ripristinare gli ambiti di autonomia legislativa e amministrativa. Negli ultimi anni, la Corte Costituzionale ha preso diverse decisioni che limitano importanti competenze della Provincia di Bolzano.

Queste riguardano in particolare ambiti di competenza per l'organizzazione degli uffici provinciali e del personale, lo sviluppo territoriale, l'edilizia, le strade, il commercio e l'energia. Anche la competenza per la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema è oggetto di trattative.

L'attuale processo di riforma è iniziato a seguito della dichiarazione ufficiale della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dell'ottobre 2022, in cui ha espresso l'intenzione di ripristinare gli standard di autonomia del 1992 e sulla base dei quali è stata rilasciata la quietanza liberatoria davanti alle Nazioni Unite. Il Trentino-Alto Adige ha iniziato i lavori. Il tavolo tecnico ha cominciato la propria attività il 16 ottobre.



