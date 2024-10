Intesa per la nuova funivia Francolini-Sommo Alto a Folgaria

Sottoscritti i patti parasociali per intervenire nella società Folgariaski al fine di realizzare la funivia Francolini-Sommo Alto, a Folgaria. La firma - informa la Provincia - è stata apposta dall'assessore provinciale, Roberto Failoni, il sindaco di Folgaria, Michael Rech, il vicepresidente di Trentino Sviluppo, Albert Ballardini, Marco Fontanari per Ucts Trento srl e Gastone Struffi in rappresentanza dei soci privati riuniti nella società Tempo libero Folgaria, presso l'Assessorato provinciale al turismo.

Con l'intesa, i firmatari si sono impegnati a reperire le risorse economiche necessarie per consentire l'investimento. In particolare, Ucts e Tempo libero si sono impegnati a investire i capitali, Trentino Sviluppo con l'acquisto del bacino per l'innevamento e il Comune con opere e servizi di completamento.

È inoltre previsto l'erogazione di un prestito da parte di Euregio Plus del valore di 4,8 milioni di euro.

"Quest'opera è strategica nell'ottica di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'altopiano di Folgaria, sia nella logica invernale ed estiva, che per favorire il turismo nelle stagioni intermedie. La Provincia di Trento, con Trentino Sviluppo, crede fortemente in questa operazione a favore del territorio, perché contribuirà alla qualificazione dell'offerta turistica nell'altopiano", ha detto Failoni.



