Incidente sulla strada di Fiè, deceduto il turista tedesco

Non ce l'ha fatta il turista tedesco di 72 anni che ieri nel pomeriggio sulla strada per Fiè è uscito di strada. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed incastrato fra le lamiere è stata ricoverato all'ospedale di Bolzano con un politrauma. Aveva chiamato lui stesso i soccorsi, ma le sue condizioni sono peggiorate dopo poche ore e l'uomo è deceduto all'ospedale.

Erano intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Croce bianca e l'elicottero di emergenza Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri.

Sempre ieri, in tarda serata, si è verificato un altro incidente sulla strada statale nei pressi di Pineta, dove un mezzo è uscito di strada ed è finito tra due guardrail. A causa del violento impatto una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stato necessario liberarla con un kit idraulico. Il ferito è stato dapprima assistito dal personale di soccorso e successivamente trasportato all'ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA