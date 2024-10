Denunciato un gardenese per un piccolo arsenale di armi in casa

Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio, i Carabinieri di Ortisei hanno intensificato i controlli amministrativi volti a verificare la regolarità dei possessi di armi. Un'azione mirata ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di armi e munizioni in possesso di un pensionato di Santa Cristina in Val Gardena.

Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due fucili, due pistole, una carabina, un chilogrammo di polvere da sparo ed un discreto numero di proiettili di vario calibro.

L'uomo, attualmente denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere del reato di detenzione abusiva di armi. Il Comandante della Compagnia di Ortisei, magg. Marco Lanzi, ha sottolineato l'importanza di queste attività: "I controlli non solo hanno un valore repressivo, ma sono anche un deterrente per chi potrebbe essere tentato di detenere armi in modo illegale.

La nostra priorità è tutelare la comunità e mantenere alti gli standard di sicurezza".



