Coltivava 25 piante di marijuna in giardino, denunciato

Coltivava 25 piante di marijuana nella serra del suo giardino in un comune della Vallagarina. A sorprendere l'uomo sono stati i carabinieri di Folgaria, che lo hanno denunciato alla Procura di Rovereto per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti.

Nell'abitazione dell'uomo - informa l'Arma - sono stati rinvenuti altri 45 grammi di stupefacenti essicati, per un totale complessivo di quasi 2 chili di marijuana, un bilancino elettronico per la pesatura, un sensore di temperatura, un misuratore di acidità e vari grinder. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dai militari.

La denuncia rientra in un'attività di controllo posta in essere dai militari del comando dei carabinieri di Rovereto con l'aiuto di tutte le stazioni dipendenti.



