Brennero: Salvini, attesa risposta di Corte Giustizia su Austria

"Attendiamo a breve il responso sulla procedura di infrazione contro l'Austria da parte della Corte di Giustizia Europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video messaggio all'Assemblea di Anita, che oggi festeggia gli 80 anni, circa il ricorso alla Corte di Giustizia Europea per i divieti di Vienna al Brennero. "Ci tengo a ringraziare voi di Anita per l'importante supporto che fin dal primo momento, e non è stato da tutti, avete dato a me e al governo per cercare di porre fine alla vergogna che si protraeva da anni dei divieti unilaterali imposti dal governo austriaco per i mezzi pesanti italiani al Brennero", ha detto Salvini. "Non è una questione ambientale, è semplicemente una forma di concorrenza sleale e violazione dei trattati di libera circolazione di uomini e merci", ha sottolineato il ministro.



