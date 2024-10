15enne vittima di un pestaggio con mazze e bastoni a Bolzano

Un ragazzo di 15 anni, studente di un Istituto superiore di Bolzano, è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano con ferite e contusioni al volto, sulle spalle ed alla schiena. Sembra che il ragazzo sia rimasto vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di coetanei, perché come amministratore di una chat, li avrebbe esclusi da quest'ultima.

Gli esclusi, irritati per questo "affronto", dopo essersi dati appuntamento con il giovane ferito al Parco Petrarca, si sarebbero presentati in numero consistente armati di mazze e bastoni, ed avrebbero aggredito il loro coetaneo poi ricoverato per le ferite, in seguito giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.

Sul luogo segnalato ove sarebbe avvenuta l'aggressione sono state fatte confluire varie pattuglie delle Forze dell'Ordine in ausilio alla Polizia Locale, le quali, in via Cadorna, hanno provveduto ad individuare 5 ragazzi, studenti di due diversi Istituti Superiori, che poco prima erano stati presenti a quanto accaduto.

Sono ora in corso accertamenti finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, per poi valutare le singole posizioni dei partecipanti alla aggressione, fa sapere la Questura.



