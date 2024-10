Soccorso in montagna, esercitazione di carabinieri e Gdf

Presso il Centro carabinieri addestramento Alpino di Selva di Val Gardena, si è svolta un'esercitazione di soccorso in montagna che ha visto la partecipazione del personale specializzato dello stesso Centro e del personale della Guardia di finanza, in particolare della sezione aerea di Bolzano, Sagf di Vipiteno e Sagf di Silandro.

L'obiettivo dell'esercitazione è stato quello di promuovere e rafforzare la sinergia tra le diverse componenti di soccorso, migliorando le tecniche operative e la comunicazione durante le operazioni di salvataggio in montagna, in un ambiente caratterizzato da sfide uniche e complesse, proprio come quello delle Dolomiti. Un elicottero UH169 della sezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano è stato utilizzato per simulare le operazioni di soccorso, fornendo un supporto aereo per l'evacuazione e il salvataggio di persone in difficoltà.

"Attraverso questa esercitazione - ha dichiarato il col.

Nicola Bianchi, comandante del Centro addestramento alpino dei carabinieri - tutto il personale coinvolto ha avuto l'opportunità di affinare le proprie competenze, testare le proprie attrezzature in scenari realistici, perfezionando la reciproca conoscenza delle capacità tecniche degli specialisti delle due amministrazioni. Il successo dell'operazione testimonia l'importanza della cooperazione tra le diverse forze di soccorso".

Il col. Giuseppe Dinoi, comandante provinciale della Guardia di finanza Bolzano, sottolinea come l'esercitazione abbia "rappresentato un'opportunità preziosa per consolidare e rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti del soccorso alpino. Il nostro obiettivo prioritario è stato quello di perfezionare ulteriormente le tecniche operative e migliorare la comunicazione tra le squadre, in modo da garantire un intervento sempre più tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza in ambiente montano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA