Rfi, in Veneto e Trentino-Alto Adige investimenti da 145 milioni

In Veneto e in Trentino-Alto Adige saranno investiti circa 145 milioni di euro per lavorazioni alle ferrovie che consisteranno in interventi diffusi di rinnovo di binari e deviatoi. Lo comunica Rete ferroviaria italiana (Rfi), che ha indetto una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l'esecuzione di un programma di interventi di manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale. La procedura rientra nel più ampio piano di investimenti di Rfi per attività di manutenzione finalizzate ad innalzare gli standard di affidabilità della rete. L'accordo quadro ha una durata di tre anni.

La gara è suddivisa in 15 lotti, corrispondenti al numero delle direzioni territoriali di Rfi.



