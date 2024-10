Misure sicurezza rafforzate per partita EuroCup basket a Trento

Sono state discusse e predisposte una serie di misure rafforzate per garantire la sicurezza del pubblico e il regolare svolgimento dell'incontro di EuroCup di basket tra Dolomiti Energia e Hapoel Shlomo Tel Aviv, che si svolgerà questa sera alla T quotidiano Arena. Le misure sono state prese nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal commissario del Governo per la Provincia di Trento Giuseppe Petronzi. In considerazione del contesto internazionale e della particolare attenzione richiesta in eventi di questa portata - si legge in una nota - sarà predisposta una cornice di sicurezza potenziata attorno all'impianto sportivo e nelle aree limitrofe. Le misure includeranno controlli mirati agli accessi, presidi dedicati di forze dell'ordine, monitoraggio costante delle vie di accesso e la collaborazione tra autorità locali e nazionali per garantire la massima sicurezza.

Nel corso della riunione del Comitato sono state esaminate anche le cerimonie istituzionali ed i servizi predisposti in occasione della Giornata di commemorazione dei caduti di tutte le guerre (2 novembre), dell'anniversario dell'entrata delle truppe italiane a Trento (3 novembre) e della Festa nazionale delle forze armate (4 novembre), oltre che per la consultazione popolare in merito alla presenza dei grandi carnivori che si terrà domenica 27 ottobre dalle 8 alle 20 in Val di Sole. La regolare gestione dell'affluenza nei luoghi di voto sarà garantita attraverso un coordinamento tra le forze dell'ordine e le amministrazioni locali.

Infine, al centro della riunione del Comitato è stato anche il tema della sicurezza del comune di Ala, con particolare riferimento alla stazione ferroviaria e alle aree limitrofe. È in fase di implementazione un monitoraggio dei flussi di transito e della presenza di persone ritenute sospette o fonte di disturbo della quiete pubblica per poter quantificare il fenomeno. Tale monitoraggio è eseguito in collaborazione con le forze dell'ordine locali e statali, oltre che con le autorità ferroviarie e il personale di Trenitalia.



