Consiglio Bolzano sempre più frantumato, 9 gruppi con un membro

Il Consiglio provinciale di Bolzano sempre più frantumato: Andreas Colli rompe con Jürgen Wirth Anderlan, il leader della lista Jwa discusso per la sua vicinanza all'ultradestra austriaca. Il numero dei gruppi con un unico consigliere sale così a nove e il numero complessivo dei gruppi a dodici. La lista Jwa con i suoi slogan no vax e anti-migranti è stata la sorpresa delle elezioni provinciali del 22 ottobre 2023. Il matrimonio dell'ex sindaco di Castelrotto e l'ex comandante degli Schützen è perciò durato esattamente un anno.

Colli in una lettera aperta scrive che la lista Jwa è stata in grado di intercettare il bisogno di un cambiamento in Provincia, ma il lavoro finora svolto "non è stato soddisfacente e in parte addirittura controproduttivo", scrive. Colli lamenta che alcune decisioni non sono state concordate e di non poter "abbandonare alcuni principi". Il consigliere provinciale confessa di aver riflettuto da tempo sulla sua uscita da gruppo consiliare.

Resterà in Consiglio come "libero consigliere senza partito".

L'ormai ex collega Wirth Anderlan in una prima reazione si dice tranquillo. "In più occasioni gli ho offerto un incontro chiarificatore che però non è mai stato accolto". La lista Jwa è nata come un gruppo di candidati liberi senza obblighi verso il gruppo consiliare, per questo motivo dice di non comprendere le motivazioni di Colli.



