Col. Rivola lascia Bolzano e ricorda la strage di San Candido

Il comandante provinciale dei Carabinieri in Alto Adige, col. Raffaele Rivola, dopo tre anni lascia Bolzano per Roma, dove assumerà l'incarico di capo ufficio della cooperazione internazionale del Comando generale dell'Arma. L'esperto di geopolitica, che vanta una lunga esperienza professionale a livello internazionale, incontrando i cronisti, ha confessato sentimenti contrastanti: la nuova sfida professionale da un lato e l'attaccamento al territorio che lascia dall'altro.

Rivola ha evidenziato l'alto senso civico degli altoatesini e la stretta collaborazione con il mondo del volontariato, dalla Croce bianca e rossa ai Vigili del fuoco volontari. Ha anche sottolineato la minore permeabilità della criminalità organizzata in Alto Adige a causa delle strutture familiari delle aziende. Il colonello ha ricordato il costante impegno dell'Arma sul territorio anche per contrastare la devianza minorile, un tema molto sentito dalla cittadinanza. Infine, ha citato la strage di San Candido lo scorso agosto, quando un uomo uccise suo padre e una vicina di casa, come il momento più complesso del suo comando in Alto Adige. "San Candido era piena di turisti e in pochi istanti ho dovuto prendere decisioni delicate come l'intervento delle forze speciali", ha detto Rivola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA