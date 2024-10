Rogo nel centro storico di Bressanone, pompieri limitano i danni

Un incendio è scoppiato ieri sera, verso le 20:30, in un attico nel centro storico di Bressanone.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse agli altri appartamenti ed edifici.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Lo scorso 11 settembre un violento incendio era divampato nel centro storico di Bressanone. Le fiamme avevano interessato un edificio storico del Grande Fosso e anche in questa occasione i pompieri hanno evitato un propagare sugli altri edifici.





