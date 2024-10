Rissa sui Prati del Talvera, un espulso e chiuso il Luna's Cafè

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino albanese - A.A. le sue iniziali - che è stato scortato in aereo a Tirana, oltre alla chiusura del bar "Luna's Cafè" di via Cassa di Risparmio. I provvedimenti sono stati assunti a seguito delle indagini sulla violenta rissa che, a fine settembre, sui Prati della passeggiata Lungo Talvera, lato Theiner, ha coinvolto una quindicina di persone e, nel corso della quale quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

Secondo le indagini, la rissa sarebbe da ricondurre ad un conflitto tra due gruppi di immigrati, culminato nello scontro di fine settembre che sarebbe stato organizzato da due fratelli di origine iraniana, indicati come i proprietari del "Luna's Cafè".

In totale, sulla base degli accertamenti compiuti dagli investigatori, la squadra mobile ha denunciato sette persone alla procura della Repubblica per i reati di rissa aggravata, e tre di costoro anche per lesioni personali volontarie gravissime.

Oltre al cittadino albanese espulto, a carico degli altri presunti organizzatori della rissa, il questore ha disposto l'avvio della procedura per l'applicazione della misura di prevenzione personale, prevista dal codice delle leggi antimafia, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sono tuttora in corso ulteriori indagini per dare un volto ed un nome agli altri complici che hanno avuto un ruolo attivo, anche se di minor rilievo, nella spedizione punitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA