Officina meccanica abusiva in Valsugana, macchinari sequestrati

La Guardia di finanza di Trento ha individuato e multato un'officina meccanica che svolgeva prestazioni di manutenzione e riparazione di auto e moto senza i requisiti previsti dalla normativa in Valsugana. I militari - si apprende - hanno sottoposto a sequestro amministrativo i macchinari necessari allo svolgimento dell'attività e contestato al titolare la violazione amministrativa, che prevede una sanzione da 5.164 a 15.493 euro.

L'attività è stata scoperta dai finanzieri di Borgo Valsugana nell'ambito del controllo economico del territorio. In particolare, i militari, dopo una serie di attività di osservazione, hanno accertato l'attività abusiva. Durante la perquisizione domiciliare, sono state rinvenute attrezzature, strumentazioni, pezzi di ricambio e veicoli sottoposti a riparazione, oltre a denaro contante di piccolo taglio per circa 34.000 euro all'interno di cassette di sicurezza con la forma di libri.

I finanzieri hanno esteso il controllo alla posizione fiscale del titolare, completamente sconosciuto al fisco, al fine di ricostruire il volume d'affari sottratto a tassazione. Sono inoltre in corso accertamenti per valutare l'impatto ambientale derivante dall'attività svolta.



