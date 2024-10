Lotta alla criminalità, l'ex sindaco di Ostuni visita Lona Lases

L'ex sindaco di Ostuni e consigliere provinciale di Brindisi, Domenico Tanzarella, sotto scorta per le minacce e gli attentati subiti da parte della criminalità organizzata, ha fatto visita oggi al Comune trentino di Lona Lases, in un territorio interessato dall'indagine per le infiltrazioni della 'Ndranhgeta nel settore del porfido. La visita è stata organizzata dal sindaco dell'abitato della val di Cembra, Antonio Giacomelli, per avviare un confronto tra due enti locali interessati da problemi simili e per far conoscere agli amministratori trentini un'esperienza virtuosa nella lotta alla mafia.

"L'intento della visita è quello di acquisire competenze per fronteggiare assieme le infiltrazioni criminali e generare un confronto aperto per rilanciare l'entusiasmo dei nuovi assessori e consiglieri", ha spiegato all'ANSA il sindaco Giacomelli.

Nel corso dell'iniziativa, Tanzarella ha incontrato una delegazione formata da esponenti della Giunta e dal consiglio comunale di Lona Lases ed ha visitato il Comune, tra cui alcune cave di porfido sotto sequestro.

"Sono molto incuriosito - ha detto all'ANSA Tanzarelli - dall'esperienza di rinascita di Lona Lases. Quando il collega e amico Giacomelli mi contattò come candidato alla carica di primo cittadino, mi permisi di consigliarli di non puntare a diventare uno sceriffo, ma di lavorare per rimettere insieme una comunità ferita. Il problema è che dove ci sono interessi economici consistenti ci sono sempre anche tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata, ma bisogna mantenere alta la guardia per dare nuova fiducia nelle istituzioni".



