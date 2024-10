Lotta al caporalato, controllate oltre cento aziende in Trentino

Si è conclusa l'attività straordinaria di controllo avviata dal Comando provinciale dei carabinieri di Trento e finalizzata al contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e delle possibili forme di "caporalato" in Trentino. I militari, assieme agli ispettori del Servizio lavoro della Provincia di Trento e dell'Uopsal, hanno controllato complessivamente 114 aziende e consorzi agricoli, riscontrando 17 posizioni lavorative irregolari e comminando sanzioni per un ammontare complessivo superiore ai 45.000 euro.

I controlli - informa l'arma - sono stati finalizzati a verificare il rispetto della legislazione in materia di emersione del lavoro irregolare e in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare nel settore primario, dove, per via dell'attività di vendemmia e della raccolta di mele, vi sono spesso lavoratori stagionali in situazioni di vulnerabilità economica e sociale. Nel corso delle operazioni sono state identificate 619 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA