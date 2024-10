In continua crescita le esportazione dai territori del Triveneto

Il 70% dell'interscambio commerciale nel Nord Est è realizzato da imprese residenti che hanno proprie filiali oltreconfine, oppure sono partecipate da gruppi multinazionali esteri. Tra il 2019 e il 2023 le esportazioni del Friuli-Venezia Giulia sono aumentate in valore del 23%, quelle del Veneto il 26%, nel Trentino il 33%. È quanto emerso - informa una nota - dal "Roadshow per l'internazionalizzazione del Sistema Nord Est", un incontro organizzato dalla Provincia autonoma di Trento che ha visto la partecipazione di un centinaio tra imprenditori, professionisti, ricercatori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Sistema Nord Est", nato per realizzare progetti comuni di sviluppo sostenibile e di miglioramento della cultura d'impresa nel Triveneto.

"Questo è il primo appuntamento pubblico nell'ambito del 'Sistema Nord Est' per l'internazionalizzazione che ospitiamo in Trentino. Il progetto ci vede impegnati, assieme ai territori vicini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, per dare supporto concreto alle imprese che intendono intraprendere un processo di crescita sui mercati esteri. La sinergia tra i nostri territori e le agenzie di sviluppo ci permetterà di conseguire delle economie di scala per offrire alle nostre aziende nuove opportunità di collaborazione e innovazione che le aiutino ad approcciarsi con maggior efficacia ai mercati esteri", ha commentato l'assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli.

Per quanto riguarda solo il Trentino, a fine 2022 sono state censite 127 imprese presenti all'estero con proprie filiali o joint-venture. Le partecipate estere sono 369, con oltre 11.400 dipendenti. Le iniziative si concentrano nei paesi europei, mentre debole è la presenza trentina in Nord America e in Asia.

Dall'altro lato, sono 168 le imprese controllate o partecipate da gruppi esteri, con circa 7.400 dipendenti.



