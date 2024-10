Carta d'identità elettronica, app e sito ora anche in tedesco

L'app Cie-Id ed il sito web del ministero dell'Interno per la gestione del proprio account della Carta d'identità elettronica sono ora disponibili anche in lingua tedesca. "È fondamentale garantire il diritto costituzionalmente sancito delle cittadine e dei cittadini all'utilizzo della lingua madre nei confronti dell'amministrazione", ha sottolineato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"I servizi digitali - ha aggiunto - devono essere accessibili e privi di barriere per il maggior numero di persone possibile.

La disponibilità dei servizi in diverse lingue, in particolare quelle garantite costituzionalmente, è una condizione essenziale per questo". La rete di servizi di supporto digitale Digi Point, in fase di sviluppo a livello comunale, dovrebbe inoltre fornire supporto tecnico ai cittadini.



