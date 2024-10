Allarme per una 85enne, si temeva un malore ma era a teatro

Allarme a Laives, in Alto Adige, per un'anziana signora che non rispondeva al proprio telefono cellulare da alcune ore, ma - come scoperto solo dopo era a teatro.

Nel timore che fosse stata colta da malore, la macchina dei soccorsi si è messa in modo con il coordinamento dei carabinieri ed il coinvolgimento della Croce rossa e dei vigili del fuoco volontari. Non avendo dato esito le ricerche presso amici e conoscenti, le squadre di emergenza si sono concentrate sull'abitazione della signora, chiusa dall'interno. L'accesso all'appartamento si è rivelato arduo, complicato dalla presenza di una porta blindata, il che ha rallentato i tentativi di ingresso. Tuttavia, dopo circa mezz'ora, la donna, 85 anni, si è presentata in perfetta salute, ignara della preoccupazione provocata dalla sua assenza. Era andata a teatro in compagnia di un'amica e non aveva portato con sè il cellulare per non disturbare la rappresentazione.



