Kompatscher, 'apprezzamento per le parole di Mattarella

"Il presidente Mattarella ha ricordato il dovere delle istituzioni (e quindi anche delle Regioni), di rispondere a tutta la collettività e di collaborare per il bene dei cittadini, l'irrinunciabilità del contrasto ai cambiamenti climatici con politiche ambientali che non sono un freno allo sviluppo e la necessità di un sistema di gestione dell'intelligenza artificiale che affermi e non violi la dignità delle persone. Un discorso che ha riscosso il mio personale apprezzamento e quello di tutta la platea del Teatro Piccinni". Lo afferma il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, a Bari per il 3/o Festival delle Regioni e delle Province autonome.

Nel pomeriggio di oggi, per Kompatscher, l'appuntamento al Teatro Margherita con il VisionMeeting dal titolo "Prepararsi ai mestieri del futuro", introdotto e moderato dalla direttrice di Valore D Barbara Falcomer e con l'intervento di Jacopo Ierussi, presidente di Assoinfluencer. Relatori, assieme al presidente della Provincia, l'assessora campana Valeria Fascione, l'assessore pugliese Sebastiano Leo, la ceo di Everywhere SB Mariarita Costanza e la direttrice strategie e relazioni esterne di Aware Fiammetta Del Mancino.

Domani la giornata conclusiva: alle 11 al Teatro Piccinni il presidente Kompatscher prenderà parte al Region Talk "Azzeriamo le distanze: le nuove competenze per la Regione del futuro".

Sempre in mattinata, nel cosiddetto "Spazio IA" del Villaggio delle Regioni sarà di scena Informatica Alto Adige.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA