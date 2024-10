Bolzano punta sulla funivia Piazza Verdi-Virgolo-Colle

Nel corso di una conferenza stampa nella torre che ospita l'entrata pedonale del parcheggio Bolzano Centro in piazza Verdi, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il vice Stephan Konder hanno presentato in dettaglio lo studio di fattibilità tecnico economica per un nuovo collegamento funiviario che, partendo da piazza Verdi collegherà dapprima il centro città con il Virgolo (1/o tronco Bolzano-Virgolo; tempi di realizzazione: 5 anni) e quindi anche con il Colle (2/o tronco Virgolo-Colle, lavori nel medio-lungo periodo, 15 anni circa).

Una nuova funivia per ripristinare lo storico collegamento con il Virgolo dismesso nel lontano 1976, con la nuova stazione a valle da realizzarsi sotto l'attuale torre che ospita l' entrata pedonale del parcheggio Bolzano Centro in piazza Verdi e la stazione a monte sul Virgolo in corrispondenza di quella vecchia. La nuova funivia passerà sotto i binari della ferrovia e si collegherà con il Virgolo in appena 1 minuto e 8 secondi di viaggio. Portata oraria: 1.000 persone grazie a 6 cabine ed un impianto ad agganciamento automatico per superare, fino al Virgolo un dislivello di 190 metri. Tempi stimati di realizzazione del primo troncone Piazza Verdi-Virgolo: 5 anni.

Costo dell'opera: 19.537.000 Euro. Stamane la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità presentato dal tecnico incaricato dall'amministrazione, l'ing. Massimo Calderara di Bolzano esperto del settore.

Caramaschi e Konder hanno sottolineato che si tratta di una grande occasione per il recupero di un luogo, il Virgolo, che fino a 50 anni fa vedeva i bolzanini frequentarlo ed apprezzarlo tantissimo, vuoi per la sua privilegiata collocazione sopra la Città da cui si godeva di una vista meravigliosa sulle montagne circostanti, che anche per le strutture ed i servizi poi dismessi come l'albergo, la piscina, i campi da tennis, ivi presenti.

"Finalmente - hanno detto - possiamo gettare le basi per recuperare alla città ed ai cittadini, oltre che agli ospiti, un luogo vicino di gande bellezza e suggestione che, grazie alla nuova funivia sarà facilmente raggiungibile. Sul Virgolo, anche grazie al nuovo impianto funiviario i cui costi saranno in gran parte coperti da finanziamenti pubblici (Provincia) e, questo l'auspicio, anche privati, potranno essere incentivate e ripristinate anche da un punto di vista urbansitico, quelle strutture e quei servizi ancora presenti, ma totalmente abbandonati a se stessi da decenni".

Sindaco e Vice hanno anche chiarito che i prossimi passi non potranno che vedere un coinvolgimento della Provincia, delle Ferrovie e ovviamente dei privati proprietari dei terreni e delle infrastrutture presenti sul Virgolo, per verificarne l'effettiva volontà di investimento. "Di quest'ultimo aspetto - hanno chiarito Sindaco e Vice - siamo comunque convinti, perché sarebbe assolutamente inconcepibile, da parte loro, aver investito milioni di Euro nell'acquisizione di quei terreni e di quelle cubature per poi lasciarle al loro destino totalmente improduttive per decenni.

Il primo passo è stato fatto per quanto riguarda il collegamento funiviario Bolzano- Virgolo, in un futuro più lontano - hanno concluso gli amministratori- si potrà pensare anche al prolungamento della medesima funivia dal Virgolo al Colle.



