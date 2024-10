Ad Ala inaugurati guardia medica e punto informativo oncologico

Ad Ala è stata inaugurata la nuova sede del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) che ospiterà anche il punto informativo oncologico. Il servizio - si legge in una nota - si è trasferito già da alcuni giorni dal piano interrato del Centro per i servizi socio-sanitari al piano terra dello stesso edificio, negli spazi recentemente ristrutturati grazie ad un progetto finanziato dal Pnrr per la realizzazione della casa e dell'ospedale di comunità di Ala.

Un'attenzione particolare è stata riservata agli aspetti della sicurezza dei medici di turno, con una disposizione degli arredi tale da favorire in caso di pericolo la fuga del personale sanitario dall'ambulatorio. Il medico è poi stato dotato di un sistema di telesoccorso da indossare durante il servizio che permette l'invio di un messaggio di allarme. La sede di guardia medica è inoltre dotata di un sistema di videosorveglianza che consentirà anche al medico in servizio di "monitorare" la situazione.

Negli orari di non attività del servizio, l'ambulatorio di continuità assistenziale ospiterà il punto informativo oncologico gestito dalla sezione di Ala dell'associazione Salute donna, aperto al pubblico due ore nel pomeriggio dell'ultimo venerdì del mese. Sarà un servizio dedicato a tutta la comunità della bassa Vallagarina che offrirà ai pazienti impegnati in un percorso oncologico un supporto informativo sulla prevenzione ed educazione ai corretti stili di vita. I volontari dell'associazione saranno di supporto anche sul fronte della gestione delle pratiche burocratiche e l'attivazione di servizi di supporto a cui hanno diritto i malati oncologici. Per "inaugurare" le attività del punto informativo oncologico, il prossimo mercoledì 23 ottobre, nell'ambito del mese della prevenzione senologica, saranno offerte delle visite senologiche gratuite con i medici della Breast Unit (centro multidisciplinare di senologia) dell'ospedale Santa Chiara di Trento.



