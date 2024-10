Questore chiude Pizza Call, 'dava rifugio ai clandestini'

Il Questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del fastfood "Pizza Call", in via Marconi a Bolzano per il coinvolgimento del pubblico esercizio nella operazione "Brennero Express" che nei giorni scorsi ha smantellato una banda di passatori. Nel locale, secondo la Questura, trovavano alloggio e rifugio i migranti clandestini fatti giungere a Bolzano in attesa di oltrepassare il confine diretti in Germania ed in altri paesi del Nord Europa.

"Il provvedimento di sospensione della licenza e di chiusura di questo Pubblico esercizio è diretta conseguenza di una situazione di particolare gravità emersa nel corso di una lunga ed articola indagine condotta a livello internazionale - ha evidenziato Sartori -. Il pericolo concreto e riscontrato che il summenzionato Locale potesse continuare a rappresentare un punto di riferimento per membri di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti ha determinato la severa decisione odierna, finalizzata ad evitare potenziali, gravissime conseguenze per l'Ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".



