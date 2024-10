La strada statale della val Gardena risulta attualmente chiusa al traffico tra Ponte Gardena e Pontives al traffico dopo una caduta di massi. Alcuni sassi sono infatti finiti sulla strada e sono in corso le verifiche dei tecnici e i lavori di messa in sicurezza. Il traffico attualmente viene deviato per la strada provinciale Laion-Ried e la SS 242 dir Chiusa-Pontives.



