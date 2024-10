Santanchè, destagionalizzare il turismo di montagna

"In passato sono stati gestiti poco i flussi turistici. Dobbiamo perciò fare il possibile per destagionalizzare il turismo, mettendo in rete tutto il nostro patrimonio turistico". Lo ha detto la ministra Daniela Santanchè intervenendo al congresso Anef a Bolzano. "Con un biglietto si possono gestire meglio i flussi ed eliminare le code", ha aggiunto. "La montagna - ha ribadito - offre qualcosa da fare tutto l'anno. Serve una montagna che duri 12 mesi".

Secondo la ministra, "le Olimpiadi sono una grande occasione, perché ci guarderà tutto il mondo. Sono certa che noi saremo pronti. L'Italia ha un palmares importante per quanto riguarda i grandi eventi". Santantchè ha poi sottolineato che "la montagna, come tutto il turismo, ha bisogno di infrastrutture".



