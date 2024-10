Minorenne spaccia lungo ciclabile a nord di Trento, arrestato

La Polizia locale di Trento ha arrestato un minorenne trovato con 30 dosi e un sacchetto di cocaina. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento ne ha disposto poi il trasferimento al centro di prima accoglienza minorile di Treviso.

Tutto è iniziato quando, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai frequentatori della pista ciclabile che fiancheggia l'Adige in direzione nord, che avevano notato il giovane, la squadra di sicurezza urbana della Polizia locale, nel pomeriggio di martedì scorso, si è appostata in una zona confinante con il percorso ciclopedonale che conduce a Lavis, nei pressi del torrente Avisio. Gli agenti hanno subito riscontrato un sospetto via vai di persone, che arrivavano a piedi, ma anche con monopattini e in macchina. Il giovane, dopo brevi colloqui con loro, scendeva verso il greto del torrente ed effettuava poi degli scambi veloci. Dopo aver fermato due delle persone che avevano contattato il ragazzo, e dopo aver accertato la consegna di una dose di cocaina, di hashish e di marijuana, due agenti hanno fermato il ragazzo, che ha cercato di darsi alla fuga ma è stato fermato dal resto del personale.

Il giovane - informa la Polizia locale - è stato trovato con dieci dosi di cocaina da nove grammi ciascuna e quasi 700 euro in contanti. I due cani antidroga Boti e Hyper hanno poi trovato sotto una pietra altre 20 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio al dettaglio. Il ragazzo - che ha dichiarato di parlare solo arabo e spagnolo - è stato portato presso gli uffici della Polizia locale per procedere con l'identificazione.

In quel frangente sono stati visionati anche foto e video sullo smartphone che documenterebbero la cessione di stupefacenti. Con l'aiuto dei carabinieri è stato eseguita anche una perquisizione nel domicilio del ragazzo, fuori dal territorio comunale, che ha consentito di accertare come il minorenne fosse arrivato in Italia dalla Spagna.



