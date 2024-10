Massimo Bernardi nuovo direttore del Muse

È Massimo Bernardi, 40 anni, trentino, il nuovo direttore del Muse -Museo delle Scienze di Trento. La nomina è stata formalizzata oggi con un provvedimento della Giunta provinciale a firma del presidente Maurizio Fugatti, a conclusione di una procedura di selezione avviata nel maggio scorso.

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e la vicepresidente Francesca Gerosa si congratulano "per un incarico prestigioso conferito al termine di un percorso che ha visto la partecipazione di 26 candidati, che ha consentito di individuare le migliori competenze per la gestione di una realtà museale tra le più importanti del panorama trentino e nazionale.

Riponiamo la massima fiducia nel direttore Bernardi, al quale formuliamo i migliori auguri per l'avvio di questa nuova sfida professionale".

Bernardi - si legge in una nota - si è laureato a Padova ed ha conseguito il dottorato di ricerca a Bristol. È attualmente docente universitario in Comunicazione scientifica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e precedentemente di altre discipline nell'ambito delle Scienze naturali presso le Università di Padova e Milano. Nel corso della sua carriera vanta numerose collaborazioni internazionali (in Tanzania, Etiopia e Panama), nazionali e locali, in particolare nel sistema museale regionale. Componente dell'Osservatorio Faunistico della Provincia autonoma di Trento, dal 2021 alla guida dell'Ufficio ricerca e collezioni museali del Muse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA