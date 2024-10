Ruba il ricettario al medico durante una visita in ospedale

Nel corso di una visita al pronto soccorso dell'ospedale "San Maurizio" di Bolzano un 28enne bolzanino pluripregiudicato per vari reati - tra i quali tentato omicidio, tanto che si trova ai domiciliari - approfittando di un attimo in cui i sanitari hanno avuto la necessità di assentarsi, ha rubato il ricettario del medico che lo stava visitando. Il gesto non è sfuggito all'infermiera che gli aveva appena effettuato il prelievo del sangue, che ha subito bloccato l'uomo e chiesto ausilio ai colleghi ed agli agenti in servizio presso l'Ufficio della Polizia all'interno dell' ospedale.

Questi ultimi, grazie alla testimonianze raccolte, hanno accertato che il paziente, approfittando della temporanea assenza sia del medico che dell'infermiera, si è seduto dietro la scrivania leggendo il ricettario e staccando alcune singole ricette. Quando è stato sorpreso dall'infermiera il 28enne aveva già staccato le graffette e lo aveva diviso in due metà, prima di gettarlo a terra sperando di non essere stato notato.

Il giovane è stato denunciato per furto, aggravato del fatto di averlo commesso durante arresti domiciliari. La Divisione anticrimine della Questura, inoltre, ha segnalato l'accaduto al pubblico ministero ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con la detenzione in carcere.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a suo carico e della pericolosità del soggetto, ha emesso un avviso orale di pubblica sicurezza.



