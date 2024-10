Riforma dell'autonomia, prima seduta del gruppo di lavoro

Un disegno di legge costituzionale per la riforma dell'autonomia del Trentino Alto Adige dovrebbe essere pronto per l'approvazione in consiglio dei ministri entro la fine di novembre. I relativi lavori sono iniziati oggi al dipartimento Affari regionali sotto la presidenza del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

All'incontro online hanno partecipato i presidenti delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

"I lavori sono iniziati bene. L'atmosfera di lavoro è costruttiva e possiamo essere fiduciosi che i tempi stretti saranno rispettati", ha dichiarato il presidente altoatesino, Arno Kompatscher. È stato deciso di iniziare prima i lavori sulla parte speciale delle competenze. A questa seguirà la parte generale, che è già stata negoziata congiuntamente con le altre Regioni a statuto speciale, prima di discutere altri argomenti.

La base di lavoro è la bozza di disegno di legge costituzionale che il presidente Kompatscher ha presentato alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a Torino, nell'ottobre 2023.

All'incontro di oggi, su invito del ministro Calderoli, hanno partecipato oltre a Kompatscher, il collega del Trentino Maurizio Fugatti, il presidente della commissione dei Dodici, Marcello Torregrossa, il presidente della commissione dei Sei, Alessandro Urzì, un rappresentante del gruppo linguistico tedesco della commissione dei Sei, Meinhard Durnwalder, il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, il segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri, Carlo Deodato, il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Francesca Quadri, il capo di gabinetto del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Claudio Tucciarelli, e gli esperti tecnici delle Province autonome e della Regione Daria de Pretis, Eros Magnago, Valeria Placidi e Alberto Pace.



