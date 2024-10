Nuova 'chiusura fantasma' di Autobrennero di Google Maps

Questo pomeriggio si registra una 'chiusura fantasma' dell'autostrada del Brennero su Google Maps, simile a quella della scorsa primavera che suscitò molto clamore mediatico. Chi è in viaggio da Bolzano a Trento e segue le indicazioni del navigatore, viene invitato a lasciare l'autostrada al casello di Egna e di proseguire il viaggio sulla statale, anche se non si registrano problemi in A22, come ha confermato la società che gestisce l'importante arteria transalpina all'ANSA. Per il momento non si verificano comunque disagi: quasi tutti gli automobilisti vedendo l'autostrada libera proseguono il viaggio. Nel tratto interessato attualmente sono in corso lavori di riasfaltatura con ristringimento di carreggiata, ma senza chiusure. Lo scorso maggio Google Maps, per quasi un giorno intero, segnalò un'interruzione dell'autostrada del Brennero tra Vipiteno e il confine di stato, anche se in realtà non c'era nessun blocco, causando un'invasione della cittadina e della strada statale.



