Al via la terza 'Dolomite conference' sui cambiamenti climatici

Al via la terza edizione della "Dolomite conference" sul clima, un'iniziativa di confronto internazionale promossa dal think tank Vision con il supporto di Trentino Marketing, Provincia di Trento, Autostrada del Brennero e Gruppo Axa Italia, assieme al gruppo Dolomiti Energia quale corporate partner. L'evento, che si terrà a Trento tra il 17 e il 19 ottobre, vedrà la partecipazione di cento delegati da tutto il mondo, che si confronteranno sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e della tutela ambientale. L'obiettivo della tre giorni sarà quello di elaborare un manifesto di otto punti da portare poi alla Cop29, in programma a Baku, in Azerbaijan, il prossimo novembre.

"Il nostro intento è duplice: da una parte coinvolgere e sensibilizzare la popolazione su un tema che, malgrado i negazionismi, è sotto gli occhi di tutti, ovvero il cambiamento climatico; dall'altra proporre delle idee, inserite in un manifesto, in grado di favorire politiche efficaci e approcci concreti al problema", ha chiosato il responsabile scientifico della conferenza, Francesco Grillo, docente dell'Università Bocconi.

La conferenza si avvale di numerosi partner scientifici nazionali e internazionali, tra cui l'Università Bocconi, il Politecnico di Milano, il Teri di Nuova Delhi, la Blavatnik School of Government di Oxford, il Cebri di Rio de Janeiro, l'Inet e l'associazione Chapter Zero. I delegati sono accademici e studenti (dei corsi master Bocconi e Politecnico di Milano), imprenditori, industriali, dirigenti di aziende pubbliche, giornalisti ed esponenti politici.



