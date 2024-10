Parte la campagna di vaccinazione antiinfluenzale e contro Covid

La campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2024 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è iniziata oggi con la possibilità di prenotazione, le somministrazioni inizieranno domani. Sono soprattutto i soggetti a rischio, come le persone affette da malattie respiratorie o cardiovascolari croniche, a cui è raccomandato di vaccinarsi per tempo contro l'influenza. Lo stesso vale per le persone che soffrono di diabete, patologie renali, problemi al fegato o le persone affette da patologie oncologiche.

La vaccinazione - ricorda l'Azienda sanitaria - è poi importante anche per chi si prende cura di coloro i quali sono affetti dalle citate patologie. La stessa raccomandazione alla vaccinazione vale anche per donatori di sangue, i membri delle forze dell'ordine, le donne in gravidanza e il personale sanitario e scolastico. Infine, sono particolarmente esortate a vaccinarsi anche per le persone di età superiore ai 60 anni.

L'invito a vaccinarsi contro l'influenza vale però per tutti, indipendentemente dall'età e dal target di appartenenza, perché una grave malattia influenzale e le sue conseguenze possono colpire chiunque.

Per la campagna vaccinale di quest'anno in Alto Adige sono disponibili complessivamente oltre 80.000 dosi di vaccino. Circa 50.000 dosi del vaccino conforme alla somministrazione agli over 65, circa 2.000 di quello pediatrico e 30.000 di quello per gli adulti sotto i 65 anni.

Come la vaccinazione antinfluenzale, anche quella contro il Covid è raccomandata principalmente per i membri dei gruppi a rischio. Quest'anno è disponibile un vaccino mRNA aggiornato: Comirnaty JN.1 di Pfizer. La vaccinazione contro il Covid può essere effettuata su appuntamento presso i centri vaccinali oppure presso alcuni medici di base, alcuni pediatri di libera scelta e alcune farmacie aderenti all'iniziativa. Chi vuole essere complessivamente protetto, può vaccinarsi contemporaneamente contro Covid19 e influenza.

Sia la vaccinazione antinfluenzale che quella contro il Covid sono gratuite per tutti i cittadini e le cittadine altoatesini e possono essere effettuate su appuntamento presso i centri vaccinali dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige negli ospedali di Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone e Brunico oppure presso alcuni medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o le farmacie.

È possibile prenotare un appuntamento presso uno dei vaccinali online all'indirizzo https://sanibook.sabes.it/. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate anche telefonicamente (dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:00) tramite il Centro Unico di Prenotazione Provinciale: prefisso 0471/0472/0473/0474, seguito dal numero telefonico 100100.





