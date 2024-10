I 'furbetti delle code' in Autobrennero intasano la statale

Dopo un altro fine settimana di fuoco in alta valle Isarco, i sindaci di Vipiteno e Brennero si mobilitano contro i 'furbetti delle code' che lasciano l'autostrada e intasano la strada statale. Chiedono sul quotidiano Dolomiten un divieto di deviazione nelle giornate di traffico intenso, come già in vigore in Austria. Il sindaco di Brennero Martin Alber racconta che numerosi automobilisti, fidandosi ciecamente dei loro navigatori, sono finiti su una stradina strettissima, causando intasamenti ma anche situazioni di pericolo. "Dobbiamo tutelare i nostri paesi", ribadisce Alber. A Vipiteno l'altro fine settimana sono stati registrati 50.000 passaggi sulla statale.



La Provincia di Bolzano condivide le preoccupazioni dei primi cittadini lungo l'Autobrennero. Nel Tirolo austriaco, come anche in Baviera tra Monaco e Salisburgo, da tempo vige un divieto di lasciare l'autostrada nelle giornate di super traffico solo per bypassare le code. Google, infatti, in questi casi non indica neanche più il percorso alternativo. La polizia effettua controlli sulle strade secondarie e per i furbetti, che non possono indicare in modo plausibile una meta nelle immediate vicinanze, scatta la multa. "Da tempo - ribadisce il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher - chiediamo un divieto di deviazione dall'autostrada, che comunque riguarderebbe solo le giornate particolarmente critiche. Roma però finora non ha preso una decisione in merito".



