Bolzano, verrà ricostruita la 'passerella Righi' sul Talvera

E' stato approvato dalla Giunta comunale di Bolzano l'intervento di demo-ricostruzione della "passerella Righi" sul Talvera che ha circa 50 anni di vita. Il nuovo ponte sarà realizzato in acciaio Corten (acciaio arrugginito) e ha caratteristiche strutturali e geometriche tali da permettere un miglioramento, sia del percorso pedo ciclabile di collegamento al centro storico, che una maggiore sicurezza idraulica e strutturale, con una maggiore resistenza e riduzione dei costi futuri di manutenzione. Importo stimato dell'opera: 1.543.300 Euro.

A Bolzano, mediante un concorso di idee, è stato assegnato l'incarico per la redazione del nuovo Piano di attuazione per la zona mista dell'area "Salita Sant'Osvaldo" con una superficie superiore a 5000 m². Lo ha reso noto il vicesindaco e assessore all'urbanistica del Comune di Bolzano Stephan Konder in conferenza stampa dopo l'odierna seduta della Giunta comunale di Bolzano.

Il piano di attuazione servirà a "definire un sistema di norme e regolamenti idoneo allo sviluppo sostenibile della zona nel rispetto dei vincoli di rischio e di tutela ambientali e delle norme di tutela documentale e di insiemi a cui l'area è assoggettata", ha spiegato il vicesindaco.

La Giunta comunale si è occupata anche della pista pedo-ciclabile di via Palermo. L'Ufficio Infrastrutture, su indicazione dell'Ufficio Mobilità ed in accordo con il Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde ed il Servizio Giardineria del Comune ha elaborato, seguendo le strategie ed indicazioni sull'incentivazione della mobilità sostenibile del Pums, uno schema viabilistico per realizzare una pista pedo-ciclabile in sede propria in via Palermo che colleghi la ciclabile bidirezionale di via Dalmazia con la strada residenziale di via della Visitazione per l'importante collegamento sud-nord verso via Gaismair e via Roen. Lo scopo è mettere in sicurezza i numerosi ciclisti che attraverso via della Visitazione, nel tratto tra via Palermo e viale Druso, spostandosi dal quartiere Europa a Gries e viceversa. Il progetto prevede di realizzare un collegamento pedo-ciclabile nel tratto antistante l'edificio dei civici 25-27 di via Palermo inserendo 5 nuove alberature, è stato spiegato in conferenza stampa.



