Tennis: Sinner "sto crescendo col team, a Nole auguro il meglio"

"Voglio sottolineare prima di tutto il livello di gioco mostrato da Nole in questa settimana. Ti auguro il meglio per questa stagione e anche per la prossima, tornerai forte come sempre, anche in questo torneo" Così Jannik Sinner si è rivolto a Novak Djokovic alla premiazione per la vittoria nel Masters 1000 di Shanghai.

"Ringrazio il mio team, stiamo crescendo insieme e sono contento di essere qui con loro. E' bello avere tre leggende sugli spalti e in campo (oltre al serbo, Roger Federer e Carlo Alcaraz, ndr). Conto di tornare il prossimo anno per difendere il titolo".



