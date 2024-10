Atletica: Furlani, contento di come mi sono evoluto in un anno

"C'è stata una transizione importante e sentita tanto tra l'anno scorso e quest'anno, e sono contento di come sono evoluto. Ora bisogna solo lavorare tanto: c'è ancora uno sviluppo biologico da rispettare e molti lavori non ancora toccati". Così Mattia Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel salto in lungo, intervenendo al Festival dello sport di Trento.

"La gara di Parigi 2024 l'ho presa come tappa di passaggio.

Quello che ho fatto mi ha soddisfatto, è stato un anno veramente impeccabile - dice ancora l'azzurro - L'obiettivo ora è trasformare la medaglia di bronzo in altro: crescere sempre di più per tornare e vincere metalli più preziosi", ha affermato.

Nel corso dell'evento Furlani racconta l'esperienza olimpica: "per me è stato il primo tassello di tanti altri che devono venire, quindi l'ho presa con tranquillità. Arrivarci bene, sereno, ti rende spiazzato ed è quello che ti fa ottenere i risultati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA