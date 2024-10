Corridoio est, continua l'ostruzionismo in Consiglio provinciale

Ancora una mattinata di ostruzionismo in aula sul disegno di legge 37/XVII, dell'assessore Gottardi sulla variante al Pup per l'introduzione del corridoio est. Nel corso della seduta sono stati votati e respinti 6. In totale gli ordini del giorno dell'opposizione discussi e votati da mercoledì alle 13 di oggi sono stati 15, su un totale di 1914. La decisione del presidente Soini di abbinare, per ciò che riguarda la discussione generale, gli odg che, articolo 161 del regolamento, trattano di argomenti identici o strettamente connessi, ha snellito i tempi.

Anche se per il ddl Gottardi - sottolinea una nota del Consiglio - la strada per arrivare al voto è ancora faticosa perché i consiglieri di opposizione hanno la possibilità di intervenire per 5 minuti in dichiarazione di voto su ogni singolo odg. Fitta la serie di interventi della mattinata. Hanno preso la parola quasi tutti i consiglieri di minoranza, ma più volte anche quelli della Lega in difesa della Valdastico.





