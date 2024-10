Atletica: Legnante, 'le mie mascherine a Mattarella'

"È bello perché in questi dodici anni, da quando ho cominciato a far parte della Fispes, ne ho visti passare tanti di atleti. Alcuni sono rimasti, e per fortuna sono arrivati tantissimi giovani. Parlo di Rigi, di Giuliana... Fa piacere anche quando qualcuno di loro si affida alla tua esperienza chiedendoti magari qualche consiglio su come affrontare la competizione o situazioni varie". Lo ha detto Assunta Legnante, argento nel lancio del disco e oro nel getto del peso alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in occasione del Festival dello Sport di Trento.

Legnante ha raccontato che le due mascherine con cui ha gareggiato a Parigi, una con la Monna Lisa e l'altra con la bandiera italiana e francese, realizzate dagli studenti dell'accademia di belle arti di Bologna, "sono state regalate a Mattarella durante l'incontro. Mi sembrava giusto. Quella di Diabolik invece ce l'ha il Papa".

"Per fortuna non mi è mai capitato, ma perché da Londra ad oggi c'è stato uno tsunami, per fortuna benevolo, nel mondo Paralimpico. E questo tsunami viene da tutti i risultati che abbiamo avuto", ha aggiunto Legnante quando le è stato chiesto se ha mai avuto la sensazione che le sue imprese da sportiva con disabilità visiva fossero state raccontate in modo pietistico.





